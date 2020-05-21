Карантин и самоизоляция подтолкнули некоторых автодилеров продавать автомобили онлайн. Однако 81% россиян не готовы покупать автомобили через интернет, свидетельствует опрос Авто Mail.ru.

Карантин и самоизоляция подтолкнули некоторых автодилеров продавать автомобили онлайн. Однако 81% россиян не готовы покупать автомобили через интернет, свидетельствует опрос "Авто Mail.ru".Почти 61% россиян объяснили это тем, что перед покупкой желают рассмотреть и потрогать автомобиль. Порядка 38% боятся разочароваться в качестве сборки, поскольку качество нельзя проверить онлайн. Кроме того, 29% считают, что стоимость авто при оплате онлайн слишком большая, а 26% опасаются попасть на сайт мошенников.Среди россиян, готовых рассмотреть покупку авто онлайн, 60% уверены, что сэкономят много времени на поездки в автосалоны. Почти 49% считают, что в онлайне нет назойливых консультантов. Порядка 31% не хотят ждать открытия дилерских центров после пандемии коронавируса.Около 20% отметили возможность быстрого оформления кредита при покупке авто онлайн, 19% — быстрого приобретения страховки.Между тем страховку во время самоизоляции приобрели онлайн 22% опрошенных. Однако выявились недостатки такой покупки: 43% считают, что существует вероятность мошенничества, 27% отмечают постоянные сбои во время оформления страховки, 25% жалуются на то, что не все страховые компании имеют опцию продажи страхового полиса онлайн, 19% беспокоятся из-за отсутствия бумажного подтверждения страховки.При этом 44% россиян довольны тем, что страховой полис можно оформить онлайн в любое время, сэкономив время на поездки к страховому агенту. Отсутствие навязывания дополнительных услуг отметили 41% опрошенных. Почти 28% довольны скоростью оформления полиса, 23% не нуждаются в бумажных документах.