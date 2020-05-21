Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам, выходит замуж. Избранником девушки стал ее адвокат Олег Елисеев. Подробностями предстоящего торжества жених поделился на ..

Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористам, выходит замуж. Избранником девушки стал ее адвокат Олег Елисеев. Подробностями предстоящего торжества жених поделился на своей странице в "Фейсбуке".Молодой человек рассказал, что свадьба пройдет в узком семейном кругу. Причиной тому – ограничения, введенные из-за коронавирусной инфекции. "Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался", – написал юрист.Напомним, Варвару Караулову задержали в Стамбуле в июне 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке. В декабре того же года девушку приговорили к 4,5 годам колонии общего режима. Позднее осужденная призналась, что решилась на такой поступок из-за романтических отношений с вербовщиком, сообщает телеканал "".