Звезда сериала Кадетство считает себя слишком доверчивым. Александр Головин рассказал, как его обманул близкий человек.

Звезда сериала "Кадетство" считает себя слишком доверчивым.Александр Головин рассказал, как его обманул близкий человек.Знаменитость давно является поклонником ювелирных украшений.Артист коллекционирует драгоценности, привозит их из поездок. Как-то нагастролях в Донецке Александр Головин присмотрел себе массивную цепочку.Сопровождавший артиста друг отговорил покупать украшение, дескать, есть знакомыйювелир: можно сделать на заказ и дешевле."Поверил, сходили к нему, заплатил крупную сумму и получилподвеску", – вспоминает звезда сериала "Кадетство". Спустя несколько дней артистрешил проверить качество украшения. Оказалось, что оно сделано не издрагоценного металла. Александр Головин заплатил большие деньги за обычнуюцепочку с напылением. "Вот так вот, близкий человек, которому доверял жизнь,ездил с ним по городу, вдруг обманул!" – посетовал актер.Также звезда сериала "Кадетство" призналась, что оченьлюбвеобильна. По словам Головина, вокруг него много красивых и умных людей ккоторым легко проникнуться чувствами.Александр не считает влюбчивость плохим качеством.Знаменитость уверена, что такими чертами обладают люди с большими и добрымисердцами. Тем не менее, знаменитость не видит ничего плохого в одиночестве.Иногда человеку надо побыть наедине с самим собой.11 Мар 2020 в 12:18 PDTДобавим, что о любвеобильности Александра Головина непонаслышке знает Светлана Белогурова из Краснодара. Два года назад после непродолжительногоромана девушка родила артисту дочь Оливию. Звезда сериала "Кадетство" малышку признавать не собиралась. Отцовство пришлось доказывать через суд. .