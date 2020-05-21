Данные о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, являются точными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Данные о смертности в России от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, являются достоверными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам американской телекомпании CNBC, передает ТАСС."Мы ничего не скрываем", — подчеркнул он.Песков отметил, что причина смерти устанавливается при вскрытии, что позволяет вести точные подсчеты. "В этом и есть существенная разница между Россией и странами Запада, где не проводят патолого-анатомических исследований", — добавил пресс-секретарь президента РФ.Коронавирусной инфекцией с начала пандемии в мире заразились более 4,9 миллиона человек, более 320 тысяч стали жертвами заболевания.В России зафиксировано 308 705 заболевших, вылечились 85 392 человека, скончались 2 927. Для информирования о ситуации в стране правительством РФ создан ресурс стопкоронавирус.рф.