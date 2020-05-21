В Подмосковье школьник украл у родителей ключи от машины и попал в аварию. От полученных травм подросток скончался на месте. Как сообщает телеканал 360, происшествие случилось в деревне ..

В Подмосковье школьник украл у родителей ключи от машины и попал в аварию. От полученных травм подросток скончался на месте.Как сообщает телеканал "360", происшествие случилось в деревне Ермолино. Школьник не справился с управлением, и автомобиль улетел в кювет. По факту гибели подростка полиция проводит проверку.