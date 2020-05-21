Подмосковные полицейские вывели 20 человек из горящей девятиэтажки, а двух пенсионеров вынесли на руках - пожилые люди были без сознания. Последствия ЧП сняли на видео.

Подмосковные полицейские вывели 20 человек из горящей девятиэтажки, а двух пенсионеров вынесли на руках — пожилые люди были без сознания, сообщили в региональном управлении МВД. Последствия ЧП сняли на видео.Огонь вспыхнул посреди ночи в доме №27 по улице Чайковского. Первыми на месте оказались именно полицейские. Капитан Владимир Жиляков и сержант Андрей Былба бросились в третий подъезд, чтобы спасти задыхающихся людей, а их напарник через громкоговоритель разбудил соседей и призывал их покинуть квартиры.Стражи порядка вывели всех жителей вплоть до четвертого этажа, в том числе пятерых детей и двух потерявших сознание пенсионеров. Выше подняться они не смогли — этажи заволокло едким дымом. Прибывшие пожарные быстро справились с огнем и жэвакуировали остальных жильцов многоэтажки, но перед этим инспекторы ДПС руками оттолкали несколько припаркованных машин, чтобы дать проезд служебному автомобилю.Обошлось без серьезных травм и ожогов, но квартиры на четвертом и пятом этажах выгорели полностью.