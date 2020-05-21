Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан. 39-летний спортсмен пожертвовал собой ради десятилетнего сына.

Полиция Лос-Анджелеса на одном из пляжей города обнаружила тело звезды американского рестлинга Шеда Гаспарда, которого ранее унесло волной в океан. 39-летний спортсмен пожертвовал собой ради десятилетнего сына."Умершего опознали как Шеда Гаспарда. Родственников известили о произошедшем", – говорится в заявлении на сайте управления полиции Лос-Анджелеса.Напомним, что 17 мая Гаспард отдыхал в Лос-Анджелесе на одном из местных пляжей вместе с женой и сыном. 39-летний спортсмен с ребенком, находясь в воде, попали в отбойное течение, которое унесло их в океан. Спасатели первым обнаружили Гаспарда, но тот попросил сначала найти сына. В итоге Гаспард-младший был спасен, а рестлер утонул.