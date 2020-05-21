Полиция задержала трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия трех человек на Южнопортовой улице в Москве.

Полиция задержала трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия трех человек на Южнопортовой улице в Москве.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе столичного главка МВД РФ.Ранее сообщалось, что 20 мая около пяти часов вечера завязалась драка перед авторынком на Южнопортовой улице, в ходе которой один из мужчин вытащил травматический пистолет и начал стрелять по оппонентам.В итоге один из участников конфликта получил ранение шеи, второй — руки, еще одного участника стычки задело по касательной.