Астрономы нашли самые веские доказательства того, что у недалёкой от Солнца звезды прямо сейчас рождается планета. Специалисты называют эти данные первым прямым свидетельством этого захватывающего процесса.

Астрономы нашли самые веские доказательства того, что у недалёкой от Солнца звезды прямо сейчас рождается планета. Специалисты называют эти данные первым прямым свидетельством этого захватывающего процесса.Достижение описано в научной статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.Рождение миров"На сегодняшний день найдены уже тысячи экзопланет, но о том, как они образуются, известно очень мало", — говорит первый автор статьи Энтони Боккалетти (Anthony Boccaletti) из Парижской обсерватории в Медоне.Известно, что новые миры формируются в дисках пыли и холодного газа вокруг только что родившихся звёзд. Но многие детали эти процесса всё ещё остаются загадкой.Дело в том, что исследователям не хватает данных. Правда, наблюдателям известно множество протопланетных дисков, но крайне трудно разглядеть в таком плотном облаке зарождающуюся экзопланету. В редких случаях, используя самые мощные телескопы, астрономы различают в веществе диска спиральные борозды. Считается, что их оставляют формирующиеся экзопланеты. Обращаясь вокруг звезды, они расталкивают перед собой газ, как бульдозеры.Однако учёные, как им и положено, очень осторожны. Они не сбрасывают со счетов возможность, что эти следы образуются в каком-то другом процессе. Эксперты были бы рады получить более убедительные свидетельства того, что речь всё-таки о рождении экзопланет.В новом исследовании астрономы получили именно такие данные.Область изгиба спирали (обведена кругом) свидетельствует о том, что спиральная структура создана новорождённой планетой.Иллюстрация ESO/Boccaletti et al.Изгиб спиралиОткрытие было сделано благодаря изучению протопланетного диска звезды AB Возничего. Она расположена всего в 520 световых годах от Земли.Несколько лет назад с помощью радиотелескопа ALMA в этом диске впервые была замечена спиральная структура, намекающая на рождение планет. После этого учёные задались целью получить как можно более детальные снимки этого объекта.В 2019-2020 годах авторы наблюдали систему в ближнем инфракрасном диапазоне с помощью самого большого в мире телескопа VLT. И на изображениях невероятного качества обнаружилась деталь, которую раньше не удавалось разглядеть ни в одном протопланетном диске.Речь идёт о точке перегиба, где встречаются две ветви спирали. Она примерно так же удалена от центральной звезды, как Нептун — от Солнца."Такой изгиб предсказывается некоторыми теоретическими моделями формирования планет, — рассказывает соавтор работы Анна Дютре (Anne Dutrey) из Лаборатории астрофизики в Бордо. — Он отмечает точку соединения двух спиральных ветвей: одной, закручивающейся внутрь орбиты планеты, и другой, раскручивающейся наружу. А соединяются эти спирали в точке образования планеты. Здесь происходит аккреция (падение — прим. ред.) газа и пыли из диска на формирующуюся планету и её дальнейший рост".Таким образом, само строение спирали убедительно демонстрирует, что эта структура связана с рождением экзопланеты, а не чем-то иным.К слову, ранее "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) рассказывали о том, что поблизости от Земли рождается двойник Солнечной системы. Говорили мы и о рекордно близкой к Земле новорождённой экзопланете-гиганте.