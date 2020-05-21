ЧП в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Там сегодня ночью произошло возгорание в одноэтажном складе. Сообщение о пожаре поступило в 3.05, уточняет ГТРК Самара. Как выяснилось после прибытия пожарных, огонь вспыхнул на складе пластмассовых изделий и охватил шестьсот квадратных метров.

ЧП в поселке Винтай Красноглинского района Самары. Там сегодня ночью произошло возгорание в одноэтажном складе. Сообщение о пожаре поступило в 3.05, уточняет ГТРК "Самара".Как выяснилось после прибытия пожарных, огонь вспыхнул на складе пластмассовых изделий и охватил шестьсот квадратных метров. Огнеборцы присвоили пожару второй повышенный ранг — была серьезная угроза распространения огня на производственное здание по соседству.Оперативно на месте был развернут штаб для координации тушения. В ликвидации пожара участвовало 89 человек и 18 единиц спецтехники. Из них от МЧС — 57 человек и 14 единиц спецтранспорта. В 6.39 пожар удалось локализовать.