Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала Россия 24 рассказала, что борьба с COVID-19 - это спринт, в котором странам нужно бежать вместе в знак солидарности друг с другом. Вуйнович сообщила, что пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира. Вирус находится в каждой стране.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24" рассказала, что борьба с COVID-19 — это спринт, в котором странам нужно бежать вместе в знак солидарности друг с другом. Вуйнович сообщила, что пандемию не удастся установить, пока она не пройдет по всем уголкам мира. Вирус находится в каждой стране.Специалист отметила, что существует лишь возможность снизить передачу инфекции от человека к человеку, это зависит от противоэпидемиологических мер. Представитель ВОЗ отметила, что Россия сразу начала предпринимать какие-либо действия, что помогло уменьшить уровень смертности, замедлить перенос коронавируса. Вуйнович привела пример, согласно которому страна успела подготовить систему здравоохранения к увеличению числа заболевших людей.Представитель ВОЗ отметила по поводу постепенного выхода некоторых регионов из режима самоизоляции. По словам Мелиты Вуйнович, субъектам страны важно рассмотреть свои возможности в том случае, если инфекция снова начнет расти. Эксперт снова напомнила о важности быстрее идентифицировать зараженных, круг их общения, после чего лечить и наблюдать людей в изоляции. Такая мера может позволить вернуться к нормальной реальности. Вуйнович считает, что ограничительные меры сохранятся до появления вакцины.Специалист рассказала, что везде, где была первая волна коронавируса, возможна и вторая. Население должно понять, что опасность и риск заболеть не прошли, потому в любом случае нужно соблюдать меры предосторожности.По данным ресурса стопкоронавирус.рф на 20 мая, в России выявлено 308 705 заболевших COVID-19. Прирост за сутки составил 8 764 человека. За весь период пандемии в стране умерли 2 972 человека, выздоровели 85 392.