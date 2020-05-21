Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В списке почти 70 фамилий.

Владимир Путин подписал указ о присвоении государственных наград. В списке почти 70 фамилий.Среди награжденных — известный альтист и дирижер Юрий Башмет, он удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.Орденом Почета награждены посол по особым поручениям Андрей Аветисян, директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова, постпред России при ООН Василий Небензя, Народный артист РФ Борис Щербаков.Есть в указе и имена иностранных граждан. За мужество и отвагу, проявленные во годы Второй мировой войны при участии в Северных конвоях, медалью Ушакова награждены семеро подданных Великобритании, сообщает тлеканал "Россия 24".