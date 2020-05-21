Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.

Группа в составе шести врачей Минздрава России прибыла в Дагестан для оказания помощи в борьбе с коронавирусом.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе министерства здравоохранения республики.Сообщается, что прилетевшие врачи встретились с министром здравоохранения Дагестана Джамалудином Гаджиибрагимовым, выработав в ходе беседы план предстоящих действий. Отмечается, что среди мер планируется консультирование тяжелых пациентов.Заместитель директора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Тестов сообщил, что после совещания прилетевшие из Москвы врачи разделятся на бригады и будут работать по районам, на местах консультируя пациентов и врачей, проводя обучающие мероприятия для специалистов.Ранее сообщалось о том, что президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору постоянно мониторить эпидситуацию в Дагестане, а также разработать рекомендации по противодействию распространения коронавируса.По данным на 20 мая в Дагестане зарегистрированы 3643 подтвержденных случая заражения COVID-19, из них 90 случаев за минувшие сутки. В республике 2266 выздоровели, умерли 36.