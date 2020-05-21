Экс-волейболист сборной России Алексей Вербов, завершивший профессиональную карьеру летом 2019 года, стал главным тренером кемеровского клуба Кузбасс. Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано на один год.

Экс-волейболист сборной России Алексей Вербов, завершивший профессиональную карьеру летом 2019 года, стал главным тренером кемеровского клуба "Кузбасс". Соглашение с 38-летним специалистом рассчитано на один год.О подписании контракта с Вербовым сообщил официальный сайт "Кузбасса". На посту наставника команды он сменил Георге Крецу. Напомним, что в сезоне-2019/20 бывший волейболист сборной России занимал должность старшего тренера в казанском "Зените".Вербов является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Кроме того, он выигрывал чемпионат Европы и Мировую лигу.