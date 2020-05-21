Продажа ювелирных украшений в России снизилась на 50-70%, а их производство - на 30-50%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

Продажа ювелирных украшений в России снизилась на 50-70%, а их производство — на 30-50%, сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.К снижению спроса на ювелирные украшения привели их подорожание и кризис. Потребительский спрос сместился на товары первой необходимости.В 2018 году Минфин РФ изменил стратегию пополнения Госфонда и вместо ювелирных украшений начал покупать только золото. Драгметалл покупается и в золотовалютные резервы.Запасы монетарного золота в международных резервах России в апреле не изменились и на 1 мая 2020 года составили 73,9 миллиона унций, или 2298,6 тонны, согласно данным Банка России. Взлетевшая цена золота на биржах снижает выгодность новых вложений в драгметалл.Стоимость запасов золота за апрель выросла на 5,2% до $126,1 миллиарда к 1 мая 2020 года, а его доля выросла до рекордного уровня 22,3% с 21,3% от всей стоимости резервов, включая активы в иностранной валюте.ЦБ в январе 2020 года после появления признаков эпидемии и проблем в глобальной экономике увеличил покупку золота сразу на 30%, купив 8,1 тонны золота согласно данным Всемирного золотого совета (WGC). В итоге доля запасов золота впервые превысила 20% от всех международных резервов Банка России, как следует из статистики ЦБ.Всего в I квартале ЦБ купил 0,9 миллиона унций золота (28 тонн). Доля золота в составе МРР выросла на 1,2%, стоимость — на 8,6%. В последние годы ЦБ выступал крупнейшим покупателем золота в России. Однако ЦБ заявил, что с 1 апреля приостанавливает покупку золота на внутреннем рынке.