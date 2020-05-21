Спад производственной активности в Японии ускорился в мае, поскольку объемы производства и заказы резко сократились на фоне пандемии коронавируса.

Спад производственной активности в Японии ускорился в мае, поскольку объемы производства и заказы резко сократились на фоне пандемии коронавируса.Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) Jibun Bank в промышленности Японии в мае упал с апрельского уровня 41,9 до 38,4 пункта, достигнув минимума с марта 2009 года, сообщает IHS Markit.Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности."В то время как снижение активности в сфере услуг замедлилось очень незначительно, резко падающий спрос на товары наконец настигает производственный сектор", — заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс.PMI сферы услуг Jibun Bank в мае повысился до 25,3 пункта с рекордно низкого уровня 21,5 пункта.Сводный PMI, который охватывает как производственный сектор, так и сферу услуг, в мае вырос до 27,4 пункта с 25,8 месяцем ранее.Экономика Японии, третья по величине в мире, в I квартале вступила в рецессию впервые за четыре с половиной года.