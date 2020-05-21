Тело американского рестлера Шада Гаспарда обнаружили на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Об этом сообщили в местной полиции. Спортсмен пропал без вести 17 мая после того, как пошел купаться с ..

Тело американского рестлера Шада Гаспарда обнаружили на одном из пляжей Лос-Анджелеса. Об этом сообщили в местной полиции.Спортсмен пропал без вести 17 мая после того, как пошел купаться с сыном. По словам очевидцев, рестлера унесло волной в океан. Его наследника удалось спасти.Как сообщает , дебют Шада Гаспарда в рестлинге состоялся в 2003 году. Спортсмен приобрел известность благодаря участию в боях, организованных компаниейWorld Wrestling Entertainment.