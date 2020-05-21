Двое стражей порядка подверглись нападению со стороны компании выпивших вахтовиков в следовавшем из Северобайкальска поезде. Утихомиривать хулиганов пришлось силой, до дома они так и не добрались - остановились в отделении полиции.

Двое стражей порядка подверглись нападению со стороны компании выпивших вахтовиков в следовавшем из Северобайкальска поезде. Утихомиривать хулиганов пришлось силой, до дома они так и не добрались — "остановились" в отделении полиции, сообщили в управлении на транспорте МВД по СФО.Двое мужчин — один из них возвращался в Омск, второй держал путь в Удмуртию — изрядно выпили и принялись цеалятся к сделавшим им замечание полицейским. В тамбуре пассажиры и вовсе распоясались: начали орать благим матом, а в довершение набросились на правоохранителей. Во время задержания полицейский получил крепкий удар по лицу, его напарнику досталось по ноге.В конце концов буянов заковали в наручники и ссадили с поезда в Красноярском крае. Теперь им грозит пятилетняя "вахта" в местах не столь отдаленных за применение насилия в отношении представителя власти.