Любимое туристами и красноярцами место — парк Роев Ручей — до сих пор закрыт для посетителей. Из-за эпидемии коронавируса его обителей уже около двух месяцев не видит никто, кроме сотрудников. Руководство парка обратилось к властям с просьбой — возобновить работу, передает ГТРК Красноярск.

Любимое туристами и красноярцами место — парк "Роев ручей" — до сих пор закрыт для посетителей. Из-за эпидемии коронавируса его обителей уже около двух месяцев не видит никто, кроме сотрудников. Руководство парка обратилось к властям с просьбой — возобновить работу, передает ГТРК "Красноярск".Этой весной некому было любоваться природной красотой "Ручья". В парке уже закончили цвести яблони. Животные перебрались в летние помещения. На них тоже повлияла жизнь в изоляции от людей. Например, жирафы стали более пугливыми, совсем отвыкли от визитов посетителей. Ждут потомства пингвины. Одно из самых интересных зрелищ — кормление хищников живой рыбой — тоже проходит без зрителей. Обычно форель привозят в час дня и в два выпускают в бассейн. Теперь в гости к белым медведям в свой обеденный перерыв приходят лишь сотрудники парка.Как сообщили в парке, именно сейчас наступают месяца, когда в парке бывает очень много посетителей. А значит, обычно удается собрать больше средств, чтобы выручки хватило на год вперед. В парке заявили: обещают соблюдать все требования Роспотребнадзора, каждому посетителю выдадут вместе с билетом маску. Тщательная дезинфекция проводится регулярно. Но пока решение об открытии парка не принято.