Режиссеры Ягмур и Дурул Тайлан приступили к реализации нового проекта. Создатели сериала Великолепный век снимут теленовеллу о Хайреддине Барбароссе.

Режиссеры Ягмур и Дурул Тайлан приступили к реализациинового проекта. Создатели сериала "Великолепный век" снимут теленовеллу о ХайреддинеБарбароссе.Хайреддин Барбаросса – османский военачальник, флотоводец ивельможа. Паша жил в XVI веке и был современником султана Сулеймана. Онсчитался одним из самых могущественных людей Османской империи.В сериале "Великолепный век" роль Барбароссы сыграл ТолгаТекин. Артист так хорошо справился со своей ролью, что у авторов теленовеллывозникла идея снять спин-офф о флотоводце. О проекте братья Ягмур и ДурулТайлан говорили еще в 2017 году, однако к его реализации решили преступитьтолько сейчас.Ходят слухи, что главную роль в теленовелле о могущественномпаше сыграет 29-летний Чагатай Улусой. Артист обрел популярность после выхода наNetflix сериала "Защитник". Ленту очень полюбили в Турции.1 Ноя 2016 в 6:23 PDTСнимать многосерийный фильм о Хайреддине Барбароссе будеткомпания ES Film. Права на трансляцию теленовеллы достались каналу ТРТ1. Понекоторым данным первые эпизоды проекта зрители увидят уже этой осенью. Авторыпланируют снять три сезона. Сюжет охватит несколько десятилетий жизнизнаменитого вельможи. Создатели обещают, что по зрелищности картина не уступит .