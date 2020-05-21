Общая стоимость проекта составляет около 486 млн рублей

20 мая врио заместителя Губернатора Роман Годунин во время поездки в Камешковский район заявил, что, несмотря на то, что работы отстают от графика, строительство новой школы на 675 мест будет закончено в декабре 2020 года.Компания-подрядчик ООО «Ремстройгарант» должна будет построить кирпичное трёхэтажное здание со скатной металлической крышей, площадью 13 тысяч кв.м. Фасад облицуют цветным силикатным кирпичом и построят в школе индивидуальную блочно-модельную котельную. На школьном участке появятся большая спортивная площадка и детский автогородок. Общая стоимость проекта составляет около 486 млн рублей.