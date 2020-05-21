В новой редакции рекомендаций для санаторно-курортных учреждений прописаны основные принципы приема клиентов в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, а также новые параметры организации отдыха.

Российские санатории и курорты откроют свои двери для отдыхающих, но с соблюдением ряда условий. Рекомендации для учреждений обновил и опубликовал Роспотребнадзор.Пропуском на воды целебные станет отрицательный анализ на коронавирус, полученный не позднее чем за два дня отъезда в санаторий. Кроме того, нужна информация об отсутствии контакта с вероятными больными на протяжении двух недель.Сам отдых тоже уже не будет прежним. Теперь процесс будет держаться на трех китах: социальной дистанции на пляжах и в столовых, ношении масок в закрытых помещениях и измерении температуры.Впрочем, новые правила, все-таки мягче предыдущей версии. В более ранней редакции, например, гостиницы и пансионаты должны были избавиться от ковровых покрытий и обоев в номерах. Как напоминают "Ведомости", в начале мая о таких требованиях говорила депутат Госдумы, руководитель рабочей группы по поддержке санаторно-курортной отрасли Светлана Бессараб. Она предлагала смягчить условия: ряд из них грозил значительными затратами, а другие и вовсе противоречили действующему законодательству.До 1 июня бронирование мест в пансионатах, гостиницах и санаториях было приостановлено правительством. Теперь, как ранее писали "33Live.Ruру", ограничения постепенно снимаются. С июня отдыхающих начнут принимать учреждения в Краснодарском крае. Правда, пока только те, у кого есть медицинская лицензия.