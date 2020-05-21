Предприятия российского общепита, безусловно, пострадали от пандемии, однако в гораздо меньшей степени, чем европейские коллеги, утверждают эксперты.

Урон российскому общепиту от пандемии коронавируса оказался меньше, чем потери этой индустрии в европейских странах. Как говорится в отчете международной исследовательской компании NPD, в России за время действия ограничительных мер падение спроса в сфере общественного питания составило менее 75%.При этом в Великобритании и Франции рынок сжался на 85%, а в Испании и Италии индустрия потеряла примерно 90% своего объема.Такая разница, по мнению экспертов, связана с жесткостью карантинных режимов, например в Испании далеко не везде была разрешена торговля едой навынос, а доставка была не у всех заведений.Кроме того, причина – в структуре рынка. За последние годы в крупных российских городах активно наращивали присутствие и развивали доставку сети фастфуда, благодаря чему отечественная индустрия оказалась лучше готова к новым экономическим реалиям по сравнению с Европой.Как отмечает эксперт рынка фудсервиса российского отделения NPD Марина Лапенкова, у российских потребителей сформировалось мнение о настоящем апокалипсисе, постигшем отечественный рынок общепита, но на самом деле ситуация лучше, чем, например, в Германии: в нашей стране продолжают работу более четверти предприятий.