Минкомсвязь и Банк России запустили сервис удаленного предоставления финансовых услуг. С его помощью россияне смогут дистанционно взаимодействовать с банками и страховыми компаниями.

Взаимодействовать с банками и другими организациями, предоставляющими финансовые услуги, станет проще. Центробанк и Минкомсвязь запустили сервис, с помощью которого граждане смогут дистанционно предоставлять кредитным организациям информацию о себе и получать необходимые услуги.Речь идет о сведениях, хранящихся в базах данных различных служб и ведомств, например налоговой или пенсионного фонда. Причем получить информацию можно будет только с разрешения клиента, которое будет храниться в едином реестре цифровых согласий.К проекту уже присоединились 20 банков и четыре страховых компании. В будущем его планируют расширить на все кредитные и микрофинансовые организации. Кроме того, сервис дополнят новыми данными: сведениями о доходах из систем ФНС и Минтруда, а также Бюро кредитных историй.