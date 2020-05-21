Самолеты по маршруту Томск — Красноярск начнут летать в следующем году. Старт рейсов пришлось отложить из-за того, что дата открытия хаба в красноярском аэропорту перенесена на 1 июня 2021 года.

Самолеты по маршруту Томск — Красноярск начнут летать в следующем году. Старт рейсов пришлось отложить из-за того, что дата открытия хаба в красноярском аэропорту перенесена на 1 июня 2021 года. Эту информацию со ссылкой на пресс-службу правительства Красноярского края передает "Интерфакс".Как напоминает ГТРК "Томск", уже этой весной утренний рейс из Томска должен был начать летать из нового транспортного узла. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом сильно сократился пассажиропоток. Поэтому было принято решение о временном переносе открытия хаба в Красноярске на следующее лето, уточнили в пресс-службе краевого правительства.Кроме рейса в Томск "Аэрофлот" планирует открытие регулярных рейсов из Красноярска в Симферополь, Сочи, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Братск, Иркутск, Якутск. Есть также планы и на зарубежные направления: в Пекин и Санью в Китае.