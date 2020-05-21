В свежей линейке флагманов Samsung, Galaxy S20, появилось еще одно устройство. Южнокорейский производитель анонсировал Galaxy S20 Tactical Edition — готовый к бою военный смартфон.

В свежей линейке флагманов Samsung, Galaxy S20, появилось еще одно устройство. Южнокорейский производитель анонсировал Galaxy S20 Tactical Edition - "готовый к бою военный смартфон".По сути, впрочем, это обычный Galaxy S20 с несколькими дополнительными программными функциям и опциям безопасности, упрятанный в чехол производителя Juggernaut IMPCT. Спецификации идентичны "гражданской" версии: 6,2-дюймовый OLED-экран, Snapdragon 865, 12 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и поддержка 5G в диапазоне до 6 ГГц.Тем не менее, производитель настаивает, что Galaxy S20 Tactical Edition "удовлетворяет уникальным требованиям военных операций" благодаря особенностям ПО. Одна из них - специальный "ночной" режим дисплея, позволяющий пользоваться им в очках ночного видения без вреда для зрения (иначе экран слепил бы глаза).Другая - возможность разблокировать смартфон, когда его держат горизонтально в альбомном режиме. От такой опции наверняка не отказались бы и многие владельцы обычного варианта смартфона. Сенсорный экран аппарата позволяет пользоваться устройством, не снимая перчаток.Наконец, заявлен "стелс-режим", в котором отключаются LTE и все прочие раидоинтерфейсы - как отмечает The Verge, это похоже на обычный авиарежим, и так присутствующий во всех мобильных телефонах.Как и другие Galaxy S20, "тактическая" версия предлагает режим DeX, позволяющий подключать смартфон к дисплею и клавиатуре и использовать его в формате ПК, а также систему безопасности Knox. В свободную продажу устройство выпускать не будут; оно станет доступно для заказа корпоративными клиентами у отдельных дистрибуторов в третьем квартале 2020-го года. Цену "тактического" Galaxy S20 компания не указывает.