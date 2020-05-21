Крупный шахматный турнир Lindores Abbey Rapid Challenge, который является вторым этапом онлайн-серии, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, перевалил середину предварительной дистанции. После 8 туров лидируют россиянин Сергей Карякин и американец Хикару Накамура.

Крупный шахматный турнир Lindores Abbey Rapid Challenge, который является вторым этапом онлайн-серии, учрежденной чемпионом мира Магнусом Карлсеном, перевалил середину предварительной дистанции. После 8 туров лидируют россиянин Сергей Карякин и американец Хикару Накамура.На предварительном этапе состязаний 12 участников играют другу с другом в быстрые шахматы, затем Топ-8 шахматистов сразятся за победу в плей-офф по нокаут-системе. Победитель турнира автоматически попадает в Гранд-финал серии Карлсена.После 4-х стартовых туров лидировали четверо гроссмейстеров, теперь Карякин и Накамура набрали по 5,5 очков и на 1 балл опережают Карлсена, который идет третьим вместе с Уэсли Со из США. Еще два россиянина Александр Грищук (4 очка) и Даниил Дубов (3,5) сохраняют шансы на попадание в восьмерку лучших.