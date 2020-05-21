Швейцария хочет принять у себя чемпионат мира по хоккею 2023 года, который запланирован в Санкт-Петербурге. Швейцарцы собираются воспользоваться решением WADA, запрещающей нашей стране проводить крупные соревнования.

Швейцария хочет принять у себя чемпионат мира по хоккею 2023 года, который запланирован в Санкт-Петербурге. Швейцарцы собираются воспользоваться решением WADA, запрещающей нашей стране проводить крупные соревнования.Чемпионат мира 2020 должен был пройти в Швейцарии, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Однако швейцарцы готовы провести у себя первенство 2023 года. "Если WADA не отменит свое решение, то Россия не сможет провести чемпионат мира у себя .ИИХФ тогда сможет перенести чемпионат в Швейцарию", — приводит слова первого вице-президента Международной федерации хоккея с шайбой Калерво Куммолы РИА Новости.Однако президент ИИХФ Рене Фазель назвал разговоры о возможном переносе чемпионата мира преждевременными. Швейцарец Фазель считает, что Россия решит все проблемы со строительством новой арены. При этом он ни разу не упомянул решение WADA.