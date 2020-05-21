Смартфоны Apple следующего поколения, которые будут представлены этой осенью, могут остаться без проводных наушников EarPods в комплекте

Смартфоны Apple следующего поколения, которые будут представлены этой осенью, могут остаться без проводных наушников EarPods в комплекте. Такое мнение высказал авторитетный аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, не раз дававший верные прогнозы относительно будущих новинок Apple.По сведениям эксперта, покупатели iPhone 12 недосчитаются фирменных наушников уже в этом году. В компании, объясняет Куо, хотят подстегнуть продажи беспроводной модели AirPods, поэтому класть в коробку устаревшие EarPods им будет просто невыгодно.В связи с этим аналитик поднял собственный прогноз по объемам продаж AirPods с 80 до 93 миллионов штук в этом году, пишет 9to5Mac со ссылкой на доклад. К осени, чтобы простимулировать спрос на наушники, Apple предложит на них крупные скидки, добавил Куо.Напомним, что в 2016 году Apple лишила айфоны 3,5-мм аудиовхода для подключения проводных наушников. В 2018-м компания перестала класть в коробку адаптер с Lightning на 3,5 мм.Ранее Куо говорил, что новая модель AirPods выйдет в начале 2021 года, а модель AirPods Pro с системой шумоподавления получит обновление не ранее 2022-го. Внешне оба наушника почти никак не изменятся - оптимизация коснется только электроники внутри.