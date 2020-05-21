Дети и взрослые делятся фотографиями о том, как в домашних условиях закрепляют знания правил дорожного движения.

В период самоизоляции отделение ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району предложило пользователям социальных сетей принять участие в челлендже на знание правил дорожного движения. Всем желающим предлагается делиться фотографиями и видеоотчетами о том, как они закрепляют знания правил дорожного движения в домашней обстановке, сопровождая свои публикации хештегом #УЧИМДОМАПДД.В акции приняли участие уже более 50 жителей Судогодского и других районов. Свои фотографии дети прислали отделение ГИБДД ОМВД России по Судогодскому району и разместили на страницах своих аккаунтов в социальных сетях, призывая сверстников присоединиться к интернет-флешмобу.В Госавтоинспекции уверены, что хештег #ПДДдома объединит многих неравнодушных взрослых, а также поможет детям интересно и с пользой провести время в период самоизоляции.