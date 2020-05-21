Злоумышленник, находясь в магазине, достал из сумки предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, скрылся, не оплатив товар...

Полицейские Отдела уголовного розыска УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с оперативниками ОМВД России по району Текстильщики задержали подозреваемого в разбойном нападении.В отдел полиции с заявлением обратился сотрудник продуктового магазина, расположенного на улице Чистова. Мужчина рассказал, что в помещение зашел неизвестный, тайно похитил бутылку водки и упаковку креветок, положив товар к себе в сумку. На выходе заявитель остановил мужчину и попросил выложить похищенное. В ответ злоумышленник достал из сумки предмет, похожий на пистолет, и, угрожая им, потребовал отойти, после чего скрылся.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался 40-летний безработный местный житель. У задержанного сотрудниками полиции был найден и изъят пневматический пистолет.Следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18