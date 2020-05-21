Спад деловой активности в экономике еврозоны немного замедлился в этом месяце, поскольку некоторые ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, были смягчены.

Спад деловой активности в экономике еврозоны немного замедлился в этом месяце, поскольку некоторые ограничительные меры, введенные для борьбы с коронавирусом, были смягчены.Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) еврозоны повысился с апрельского рекордного минимума 13,6 до 30,5 пункта, сообщила исследовательская компания IHS Markit. Показатель достиг максимума с февраля.Индекс ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.PMI сферы услуг еврозоны вырос с рекордно низкого уровня 12 пунктов до 28,7, оказавшись на максимуме за три месяца."ВВП во втором квартале все еще, вероятно, упадет беспрецедентными темпами, примерно на 10% по сравнению с первым кварталом, но рост PMI добавляет ожиданий, что спад должен продолжать замедляться, поскольку ограничения будут еще больше смягчены к лету", — заявил главный экономист IHS Markit Крис Уильямсон."Хотя в ближайшие месяцы ожидается дальнейшее смягчение ограничений, некоторые меры по сдерживанию вируса, скорее всего, останутся в силе до тех пор, пока не будет найдено эффективное лечение или вакцина", — добавил он."Еще одна проблема заключается в том, что спрос, скорее всего, будет оставаться крайне слабым в течение длительного периода, что будет оказывать дополнительное давление на компании, вынуждая их проводить более агрессивные сокращения рабочих мест по мере истечения срока действия государственных схем сохранения рабочих мест, — отметил Уильямсон. — Поэтому мы ожидаем, что ВВП упадет почти на 9% в 2020 году, а для полного восстановления потребуется несколько лет".Согласно прогнозам Европейской комиссии, в этом году экономика еврозоны сократится на рекордные 7,7% из-за влияния пандемии COVID-19.Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил в интервью газете El Pais, что экономика еврозоны, вероятно, восстановит позиции не раньше 2021 года.