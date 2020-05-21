Очередные спецрейсы из США и Индии доставят домой жителей Башкирии. Два борта запланированы на ближайшую субботу, 23 мая. Об этом со ссылкой на официальный телеграм-канал Минкомсвязи России передает ГТРК Башкортостан.

Очередные спецрейсы из США и Индии доставят домой жителей Башкирии. Два борта запланированы на ближайшую субботу, 23 мая. Об этом со ссылкой на официальный телеграм-канал Минкомсвязи России передает ГТРК "Башкортостан".Рейсы проследуют по маршруту Гоа – Уфа и Нью-Йорк – Москва – Уфа. Как известно, все прилетающие из-за рубежа граждане России отправляются на обязательный двухнедельный карантин в обсерваторы. Все вернувшиеся сдают тесты на коронавирус.