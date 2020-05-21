Эксперты осторожно отмечают укрепление рубля. Однако курс доллара все же вернет себе позиции, уверены они.

Эксперты осторожно отмечают укрепление рубля. Однако курс доллара все же вернет себе позиции, уверены они.Несмотря на экономические испытания, выпавшие на долю России на фоне эпидемии коронавируса, рубль радует россиян своей стабильностью. Главный аналитик компании "Телетрейд" Марк Гойхман уверен, что происходит это благодаря интенсивным продажам иностранной валюты со стороны Центробанка и Минфина.В нынешних условиях следование "бюджетному правилу", когда при низкой цене на нефть на валютный рынок выбрасываются доллары и евро, только усиливает спрос на рубли. Это и создает благоприятные условия для укрепления российской валюты."В более долгосрочной перспективе рублю будет достаточно сложно продолжить активное укрепление", – предупреждает экономист "БКС Премьер" Антон Покатович. Он отметил, что фактором риска является восстановление цен на нефть, которое лишит российскую валюту поддержки государственного регулятора.Кроме того, давление на рубль начнет оказывать и снижение ключевой ставки. Все это говорит о том, что если сейчас курс доллара, возможно, теряет свои позиции, то вскоре ему предстоит восстановить их.Возможно сложившаяся ситуация будет идеальной для тех, у кого накопились невостребованные резервы в рублях. До того, как курс доллара подскочил, их можно успеть конвертировать в иностранную валюту.