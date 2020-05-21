«Свеча во ложбине», возведенная в деревне Ельцы Киржачского района обрела долгожданный купол

Часовня, не имеющая аналогов в деревянном православном зодчестве - «Свеча во ложбине», возведенная в деревне Ельцы Киржачского района обрела долгожданный купол.В деревне Ельцы Киржачского района бригадой ОАО «Киржачская типография» был установлен долгожданный купол часовни «Свеча во ложбине», изготовленный потомственным мастером-аргуном Михаилом Гашиным.История возведения культового сооружения началась в конце 2016 года. После строительства рекордно длинного в России деревянного Типографского моста, меценат Евгений Сергеевич Федоров принимает решение о строительстве фамильной часовни-купели в деревне Ельцы в виде поминальной свечи рядом с местом захоронения его матери Натальи Васильевны, рядом со Свято-Покровским храмом.В июле 2017 года приходу храма была передана икона Казанской Божией Матери, предназначенная для часовни, которая будет пребывать в нем до времени устроительства часовни. По благословению правящего на тот момент архиерея Александровского и Юрьев-Польского Евстафия начались работы по строительству уникального сооружения, поддержанные главой администрации муниципального образования сельское поселение Горкинское Михаилом Диндяевым.Необычность сооружения, некий её сакральный смысл, в том, что часовня построена не в привычной православной традиции на возвышенности, а внизу ледниковой ложбины, овраге, на правом берегу реки Шерна, напротив алтарной части Свято-Покровского храма.Часовня стоит на четверике – четырехграннике, символизирующем православный канон, на который верующие обычно ставят поминальные свечи, переходящий в закрученную деревянную спираль, символизирующую свечу, по которой стекает воск.Уникальный закрученный восьмигранник, стоящий на четверике, помог срубить опытный плотник, в возрасте 87 лет - житель города Киржач Борис Михайлович Волков, в дальнейшем активно принимавший участие в строительстве и консультируя мастеров. Потомственный аргун срубил топором, вручную, четыре первых венца, к сожалению, не дожив до окончания строительства.Три года все работы велись в пойме реки Киржач, бригадой братьев Сергея и Александра Шершиловых, а затем конструкция, состоящая из четырех модулей по 4 метра высотой, была перевезена для установки в деревню Ельцы. Общая высота деревянной части часовни составила 18 метров, а вместе с куполом и крестом около 20 метров.Проектировщикам пришлось отказаться от установления на часовню первоначально сделанного купола по лекалам Кижей, по причине его большого веса, что при установке могло стать причиной разрушения природных красот склона в окружении часовни, – ландшафта и древних 300-400-летних могучих дубов.Евгением Федоровым, было принято решение сделать облегченный малый барабан, длинную маковку, символизирующую свечу, - завершающее архитектурное решение.4 ноября 2019 года, когда Русская православная церковь отмечает праздник чудотворной Казанской иконы Божией Матери, известный как Казанская зимняя, правящий архиерей Александровский и Юрьев-Польский Иннокентий благословил работы и установление нового купола на часовню.И вот наступил долгожданный, решающий день. Сложные высотные монтажные работы проводились в период санитарных ограничений в связи с Covid-19, имея разрешение на производственную деятельность ОАО «Киржачская типография», с соблюдением всех предписанных норм.20 мая стал знаменательным днем, который участники проекта ждали три года. Бригада братьев Шершиловых завершила многотрудный подъем и установку купола на часовню «Свеча во ложбине».- К открытию часовни, в день празднования Казанской иконы Божией матери 21 июля, в честь которой освящена часовня, работы будут завершены, это будет событием не только для православных жителей деревни Ельцы, но и города Киржача, - отметил в интервью благочинный Киржачского района протоиерей Димитрий Ершов, - Торжественный молебен, мы очень надеемся, совершит Владыко Иннокентий.Ниже часовни, при проведении работ, открылись несколько родников. Руководители проекта планируют здесь устройство купальни на празднование Крещения Господня. С учетом нисходящей удобной лестницы, длиной около 30 метров, ведущей к часовне, осуществить замысел будет решением правильным.Впереди работы по укреплению и чистке сруба, обустройство гульбища, установка подсветки купола и лестницы, монтаж системы видеонаблюдения.