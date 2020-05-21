Продолжаются судебные разбирательства по делу смерти популярного актера Дмитрия Марьянова. На заседании выступил важный свидетель.

Продолжаются судебные разбирательства по делу смерти популярного актера Дмитрия Марьянова. На заседании выступил важный свидетель.Дмитрий Марьянов скончался в октябре 2017 года после лечения в реабилитационном центре "Феникс". Там актер пытался избавиться от алкогольной зависимости. Теперь судят директора "Феникса" Оксану Богданову. Ей предъявили обвинение по статьям "оставление в опасности" и "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Однако по первой статье уже истек срок давности, а по второй женщине грозит до шести лет лишения свободы.Несмотря на то, что процесс проходит в закрытом режиме, журналисты узнали, что на очередном судебном заседании выступил начальник отдела контроля качества и безопасности медицинской деятельности Территориального органа Росздравнадзора по Москве и Московской области Георгий Соколов. Именно он проводил проверку "Феникса" после того, как умер Дмитрий Марьянов.Согласно его данным, центр оказывал медицинские услуги, лицензии на которые не получал. Были найдены лекарства, подписанные именами пациентов. "Во время вскрытия в желудке Дмитрия Марьянова эксперт обнаружил феназепам, галоперидол, но-шпу, нимесулид. То есть, в центре ", – заключил свидетель.А еще он сообщил, что сотрудниками клиники были бывшие пациенты, сумевшие побороть пагубные привычки. То есть люди, не имеющие никакого медицинского образования, сами делали пациентам капельницы и назначали те или иные препараты для приема внутрь.Следующее заседание по делу пройдет 26 мая. Как долго будет тянуться процесс, неизвестно. "Сейчас многое зависит от явки свидетелей, в период карантина это проблема. Возможно, показания некоторых свидетелей в суде будут зачитываться из материалов уголовного дела", – отметил адвокат вдовы Дмитрия Марьянова Ксении Бик.