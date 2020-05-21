За истекшие сутки прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8,8 тысяч. Накануне сообщалось о 8 764 заболевших.

За истекшие сутки прирост новых случаев COVID-19 в России составил 8,8 тысяч. Накануне сообщалось о 8 764 заболевших.Отмечается, что 3716 (42%) выявлены без клинических проявлений. Наметившаяся тенденция к снижению прироста сохраняется, передает "Интерфакс".Темп прироста в четверг составил 2,87%, 20 мая фиксировался на уровне 2,92%. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 317 554 случаев коронавирусной инфекции.По данным американского Университета Джонса Хопкинса, топ стран по заболеваемости пока не меняется: США по-прежнему в лидерах (1,55 миллиона), Россия — на втором месте, а на третьей строчке — стремительно догоняющая Россию Бразилия (291,5 тысячи, почти 20 тысяч в сутки).В столице зарегистрировано 2913 новых случаев COVID-19 за сутки – немного больше, чем накануне (почти 2,7 тысячи). Всего в Москве зарегистрировано 155 219 заболевших.