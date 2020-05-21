В аэропорту Шереметьево накануне приземлился борт с туристами, которые из-за пандемии коронавируса застряли на Средиземном море. Возвращением россиян из-за границы занимались волонтеры проекта ОНФ Своих не бросаем.

В аэропорту Шереметьево накануне приземлился борт с туристами, которые из-за пандемии коронавируса застряли на Средиземном море. Возвращением россиян из-за границы занимались волонтеры проекта ОНФ "Своих не бросаем" в рамках акции #МыВместе.Командиром рейса был Герой России Дамир Юсупов — знаменитый пилот, который прошлым летом совершил беспрецедентную посадку на кукурузном поле, и тем самым спас жизнь пассажиров и экипажа самолета, передает телеканал "Россия 24".Рейсом Мальта-Ларнака-Москва с курортов Средиземного моря вернулись 177 пассажиров. Домой их доставили "Уральские авиалинии". Благодаря помощи волонтеров Общероссийского народного фронта россияне смогли зарегистрироваться на этот самолет и, наконец, вернуться домой. Всем, кто также столкнулся с проблемой возвращения домой, представители проекта "Своих не бросаем" рекомендуют поступать следующим образом."К нам можно обратиться через сайт "Мы вместе", там есть раздел "Своих не бросаем", в этом разделе нужно заполнить анкету. Если вы находитесь в стране, откуда есть рейсы, но вы не можете зарегистрироваться на них, потому что регион прилета не соответствует вашему месту жительства. Мы обращаемся к главам регионов с просьбой о содействии в регистрации на соответствующие рейсы", — рассказал координатор проекта "Своих не бросаем", заместитель руководителя "Бюро расследований ОНФ" Валерий Горюханов.