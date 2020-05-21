Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ). Моряков поздравил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 289 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ). Моряков поздравил командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.В честь праздника на кораблях Тихоокеанского флота на Камчатке и в Приморском крае состоялся торжественный подъем флагов. На кораблях и в частях прошли построения личного состава, на которых лучшие военнослужащие отмечены грамотами и благодарностями командования.По итогам прошлого года ТОФ третий раз подряд признан лучшим оперативно-стратегическим объединением ВМФ по боевой подготовке, получив 19 переходящих призов. За выполнение новаторских боевых упражнений Тихоокеанский флот по семи позициям включен в Книгу рекордов Военно-морского флота России, говорится в сообщении Минобороны РФ.В истории флота немало героических страниц: оборона Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны, сражения в русско-японскую войну, участие в Великой Отечественной. Около 150 тысяч воинов-тихоокеанцев сражались под Москвой и Сталинградом, защищали Севастополь и Ленинград. В августе 1945 года силы флота помогли победить Японию и сыграли решающую роль в окончании Второй мировой войны."В послевоенные годы тихоокеанцы стояли у истоков строительства и освоения современного ракетно-ядерного флота. На боевом счету тихоокеанцев сотни дальних морских походов, очистка от мин порта Читтагонг в Республике Бангладеш и Суэцкого канала, охрана судоходства в Аденском и Персидском заливах, спасательные операции, уникальные гидрографические исследования", — говорится, в частности, в обращении адмирала Сергея Авакянца.Он добавил, что наличие морских стратегических ядерных сил и кораблей дальней морской зоны делает Тихоокеанский флот гарантом стратегической стабильности и позволяет защищать экономические и политические интересы России в любой точке Мирового океана."Смелость, мужество и выносливость моряков-тихоокеанцев, упорный и решительный характер, чувство долга, доведенное до самоотвержения, выковывались в дальних океанских походах, суровых полярных морях и знойных тропических широтах, — отмечается в поздравлении командующего флотом. — Тихоокеанский флот и сегодня блестяще справляется с возложенными на него задачами, обеспечивая безопасность государства в своей операционной зоне ответственности и далеко за её пределами".