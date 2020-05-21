Ни одна московская городская онкологическая больница не была перепрофилирована для лечения заболевших коронавирусом, заявили департаменте здравоохранения Москвы.

Ни одна московская городская онкологическая больница не была перепрофилирована для лечения заболевших коронавирусом, заявили департаменте здравоохранения Москвы."Утверждения отдельных СМИ о том, что онкологическая помощь москвичам оказывается не в полном объеме, категорически не соответствует действительности", — указали "Интерфаксу" в пресс-службе департамента.При этом собеседник агентства отметил, что все пациенты перепрофилированных или закрытых на карантин федеральных клиник были переведены для продолжения лечения в московские стационары.По словам представителя пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, проводится вся необходимая диагностика, лучевая терапия, химиотерапия и плановые операции. Часть пациентов, которым нужна гормонотерапия, переведена на лечение на дому, в частности, это люди с опухолями предстательной и молочной желез.Ранее врачи отмечали ухудшение ситуации с доступностью медицинской помощи из-за эпидемии коронавируса и связанного с этим перепрофилирования медицинских учреждений. В частности, указывалось, что под COVID-стационары переделывают даже онкоцентры. В связи с этим специалисты прогнозируют резкий рост смертности россиян от онкологических заболеваний.