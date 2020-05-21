Следователи СКР установили распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве.

Следователи СКР установили распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве.Как сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, подозреваемая — 38-летняя жительница Москвы. Она доставлена в Следственный комитет и допрошена. Вскоре ей будет предъявлено обвинение.Женщина разместила в соцсети видеоролик, в котором говорилось, что московские магазины продают средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью.На самом деле на комплекте защитных масок были лишь сведения о сертификации товара на китайском языке. Факт размещения этого видео она признала.В ходе обыска по месту жительства у подозреваемой изъят смартфон, с которого был размещен видеоролик, а также ноутбук, используемый для администрирования соцсетей.Возбуждено уголовное дело. Обвиняемой грозит штраф от 300 до 700 тысяч рублей, или обязательные работы на срок до 360 часов, или ограничение свободы на срок до трех лет.