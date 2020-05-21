Женщина, являясь родной матерью своего 4-летнего сына, с целью заработка систематически вовлекала его в занятия попрошайничеством...

Следственным Управлением УВД на Московском метрополитене окончено предварительное расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении приезжей женщины, обвиняемой в вовлечении своего 4-летнего сына в занятия попрошайничеством.Ранее сообщалось, что в январе текущего года в результате проверочных мероприятий сотрудниками полиции столичного метрополитена на станции «Минская» по подозрению в вовлечении в совершение антиобщественных действий своего малолетнего сына была задержана безработная 34-летняя приезжая.По данному факту следователями УВД на Московском метрополитене было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий».В ходе предварительного следствия вина обвиняемой в инкриминируемом ей противоправном деянии была полностью доказана. Установлено, что женщина, являясь родной матерью своего 4-летнего сына, не имея постоянного источника дохода, с августа 2019 года с целью заработка систематически вовлекала его в занятия попрошайничеством, совершаемым как в общественных местах на улицах города, так и в столичном метро. Мальчик должен был выпрашивать денежные средства у граждан, а затем передавать их своей матери, которая, используя свой родительский авторитет, уговоры, а также наглядно демонстрируя личный пример, пробуждала в нем стремление к совершению данного вида антиобщественных действий, причиняя вред моральному, духовному и нравственному развитию ребенка.В настоящее время уголовное дело в отношении обвиняемой с утвержденным обвинительным заключением направлено в Никулинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.На период предварительного следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД на ММ(495) 628-31-18