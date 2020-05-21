В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице умерших с таким диагнозом уже 1794. В целом по России смертей более трех тысяч.

В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб. Всего в столице умерших с таким диагнозом уже 1794. В целом по России смертей более трех тысяч.В стране зафиксировано почти 309 тысяч случаев заражения. Основание для осторожного оптимизма дает тот факт, что суточный прирост снижается. И впервые с начала эпидемии число тех, кто выздоровел за сутки, превысило число заболевших.Режим самоизоляции может быть смягчен в 17 регионах страны. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на правительственном часе в Совете Федерации .В соответствии с поручением президента готовится проект национального плана по выходу из кризисной ситуации с COVID-19. Также, по словам вице-премьера, клинические испытания проходят пять препаратов от коронавируса, еще четыре находятся на госрегистрации. Ведется разработка 47 вакцин, сообщает телеканал "Россия 24".