В Орске могут ввести карантин. Об этом сообщил сегодня глава города Василий Козупица в обращении к жителям. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация вызывает серьезное беспокойство.

В Орске могут ввести карантин. Об этом сообщил сегодня глава города Василий Козупица в обращении к жителям. По словам мэра, эпидемиологическая ситуация вызывает серьезное беспокойство. Показатели распространения коронавирусной инфекции, к сожалению, не внушают оптимизма.33 жителя заболели COVID-19 за последние 7 дней. Кроме того, стало сложнее обнаружить источник заражения. Дело в том, что несмотря на сохранение режима самоизоляции, многие жители грубо нарушают карантин. Например, стало известно о праздновании дня рождения 9 мая, в котором участвовало 20 человек. В результате четыре человека оказались в больнице пневмонией и ОРЗ, один — с положительным тестом на COVID-19.Другое массовое мероприятие состоялось в Домбаровском районе. На похороны там собрались 32 человека, из них 10 орчан. Четверо гостей госпитализированы, весь поселок пришлось закрыть на карантин. За состоянием здоровья жителей Орска наблюдают врачи.Сейчас в адрес местных администраций направлены письма с предостережением о запрете проведения массовых сборищ. Строго запрещено устраивать массовые прощания с умершими. Разрешено присутствие не более трех близких родственников. Торговые точки будут регулярно проверяться на предмет использования средств индивидуальной защиты продавцами и покупателями. Нарушителей ждет оформление протоколов об административных правонарушениях.Все устали, но игнорировать правила безопасности сейчас нельзя, отметил Василий Козупица в своём профиле в "Инстаграм". Только соблюдая все меры предосторожности и следуя введенным ограничениям, мы сможем приблизить момент, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится, уточнил мэр Орска.