Грабитель в образе пенсионера. В Пензе задержан подозреваемый в краже денег из банкоматов.

Грабитель в образе пенсионера. В Пензе задержан подозреваемый в краже денег из банкоматов.Деньги не пересчитывал, брал на глаз. Грабитель опустошил два банкомата без особого труда. Это и по камерам видеонаблюдения отлично видно. Работал в униформе сотрудника инкассации и в маске, но не медицинской, а в маскарадной.Выдав себя за пожилого сотрудника банка, он заранее подобранными ключами открывал банкоматы. Помогло профессиональное прошлое, ведь ранее злоумышленник занимался техобслуживанием такого оборудования.Оперативники искали одного пожилого человека, а нашли другого, куда моложе. Криминальный маскарад устроил 39-летний житель Пензы. В его квартире оперативники обнаружили латексную маску — так он и путал следы, — форменную одежду и специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Готовился, как он сам рассказал позже, заранее; маску купил в интернете. Сумку под размер кассет сшил сам. На личном автомобиле регулярно менял госномера."Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 УК РФ, 39-летнему гражданину, — заявила официальный представитель МВД Ирина Волк. — В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Его внешность явно отличалась от лица, попавшего в кадр. Это несоответствие прояснилось после проведения обыска по месту жительства фигуранта".Сейчас сотрудники МВД устанавливают причастность обвиняемого к аналогичным преступлениям. Вину по двум кражам из банкоматов грабитель уже признал.