В Санкт-Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего. Нападавших задержали полицейские, сообщает газета Петербургский дневник. По предварительным данным, злоумышленники ..

В Санкт-Петербурге двое мужчин с электрошокером ограбили прохожего. Нападавших задержали полицейские, сообщает газета "Петербургский дневник".По предварительным данным, злоумышленники избили мужчину, после чего отобрали у него 160 тысяч рублей и iPhone. Сумма ущерба составила около 185 тысяч рублей. Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.