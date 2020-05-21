Воспользовавшись доверием знакомой, мужчина похитил все денежные средства, находившиеся на счете.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, - кража, совершенная с банковского счета.В дежурную часть ОМВД России по Петушинскому району обратилась местная жительница, которая рассказала о краже денежных средств с ее банковской карты. Ущерб составил более 6,5 тысяч рублей.В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан полицейскими. Им оказался знакомый потерпевшей. Похищенную банковскую карту сотрудники полиции изъяли.Полицейские выяснили, что 30 марта текущего года подозреваемый находился в гостях у своей знакомой. Хозяйка попросила мужчину сходить в магазин, передала ему свою банковскую карту и сообщила пин-код. Воспользовавшись доверием потерпевшей, он похитил все денежные средства, находившиеся на счете. Он расплатился за поездку на такси, затем обналичил денежные средства в сумме 4 тысяч рублей в ближайшем банкомате, а также оплатил покупки в магазине, причинив потерпевшей значительный ущерб.Подозреваемый свою вину признал и раскаился в содеянном.Санкции ч. 3 ст. 158 УК РФ предусматривают для виновного максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.