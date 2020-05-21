Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил возобновить подачу тепла в квартиры после многочисленных жалоб местных жителей на холодную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе ..

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил возобновить подачу тепла в квартиры после многочисленных жалоб местных жителей на холодную погоду. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.Отмечается, что в нескольких городских округах уже начали отапливать отдельные дома и социальные объекты, включая детские сады и больницы. В скором времени тепло придет во все дома и квартиры области. Как уточняет , для полного возобновления системы котельным требуется некоторое время.