В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.

В Подмосковье в жилых домах и социальных объектах вновь включили отопление. Причиной этого стали холодные погодные условия.Губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с обращениями жителей поручил региональным энергетикам подать тепло в квартиры. Оно стало поступать во все объекты жилого фонда во всех муниципальных образованиях.В министерстве энергетики Подмосковья рассказали, что котельным требуется сутки для запуска систем отопления. Также понадобится время для наполнения системы, сообщает ТАСС.Всем службам поручено обеспечить устойчивую работу объектов теплоснабжения населения и социальной сферы. Отопление выключат, как только восстановится теплая погода.Ранее синоптики призвали жителей столицы готовиться к снегу. Ситуация с погодой должна наладиться к концу мая.