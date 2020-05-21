Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили власти стран о последствиях преждевременного снятия ограничений. По их мнению, миру может грозить вторая волна коронавируса.

Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили власти стран о последствиях преждевременного снятия ограничений. По их мнению, миру может грозить вторая волна коронавируса.Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович выступила против поспешного смягчения ограничительных мер, введенных из-за COVID-19. Власти и население должны понимать, что опасность не прошла, на страну может обрушиться вторая волна коронавируса.В эфире телеканала "Россия 24" эксперт также оценила работу эпидемиологической службы. Она отметила, что медики сделали необходимые шаги для сдерживания пандемии внутри страны. Чтобы принятые меры были эффективными, жители страны должны дальше соблюдать карантин, сообщает.Опасения Мелиты Вуйнович прокомментировал советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. "Никто не знает, когда будет вторая волна.Есть такое мнение, что вообще не будет ярко выраженной волны коронавируса", – поделился мыслями академик.Специалист напомнил, что недавно все ждали пика заболевания, однако вместо него был лишь рост числа выявленных случаев. По словам Виктора Малеева, в России можно наблюдать положительную динамику борьбы с пандемией, что позволяет делать оптимистичные прогнозы.18 Май 2020 в 10:56 PDTРанее зарубежные СМИ сообщили о . Очередная вспышка была зафиксирована в северо-восточной провинции Цзилинь. Власти отправили на карантин 108 миллионов человек, закрыли учебные заведения и приостановили работу общественного транспорта.